«Ростелеком» обеспечит онлайн-трансляцию сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Туве

«Ростелеком» и Министерство образования и науки Республики Тыва заключили государственный контракт на организацию видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2017 году.

Системой видеонаблюдения будут оборудованы 403 аудитории в общеобразовательных организациях и региональном центре оценки качества образования. Все трансляции будут вестись в режиме онлайн. Аккредитованные «Рособрнадзором» общественные наблюдатели смогут следить за проведением экзамена на централизованном портале www.smotriege.ru.

«Все 100% пунктов, где будет проходить единый госэкзамен на территории Тувы, будут доступны в режиме онлайн. Для обеспечения бесперебойной работы системы мы будем использовать опыт филиала по реализации проекта в Красноярском крае и Хакасии», — прокомментировал заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Валерий Николаевич Клейкин.

Также в текущем году впервые трансляция будет вестись не только с процедуры проведения ЕГЭ для 11-х классов, но и с обязательного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов.

«В прошлом году высокий уровень организации государственной итоговой аттестации в республике был оценен Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и мы планируем не только его поддерживать, но и повышать, — отметила министр науки и образования Республики Тыва Татьяна Оюновна Санчаа. — Так, впервые в 2017 году цифровые возможности позволят приобщить к новой культуре экзаменования девятиклассников. С одной стороны, это обеспечит стопроцентную прозрачность и объективность процесса, с другой — позволит сегодняшним девятиклассникам привыкнуть к видеонаблюдению, что в дальнейшем сделает сдачу ЕГЭ более привычной и комфортной».

Видеонаблюдение будет обеспечено в период с 25 мая по 30 июня. Согласно контракту «Ростелеком» должен установить, настроить и протестировать программно-аппаратные комплексы.

Портал www.smotriege.ru создан «Ростелекомом» для просмотра в режиме реального времени интернет-трансляций с мест проведения ЕГЭ специально аккредитованными «Рособрнадзором» общественными наблюдателями. Также на нем будут доступны к просмотру уже собранные архивные данные прошедших трансляций.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком — Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов — Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль — 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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