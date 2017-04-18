СМИ: Предложено создать региональные авиакомпании с парком из SSJ 100

Минпромторг и Минтранс в рамках поиска новых способов увеличить продажи регионального российского самолета SSJ 100 предложили создать на базе Red Wings несколько авиакомпаний для использования до 100 этих лайнеров на внутренних межрегиональных маршрутах.

По замыслу Минпромторга и Минтранса, самолеты могут быть поставлены авиакомпании Red Wings с 2018 по 2022 год. Также ведомства разрабатывают планы субсидирования маршрутной сети и создания линейных станций сервисного обслуживания в семи-девяти регионах России, предполагая, что Red Wings станет базой для создания авиакомпаний для перевозок между городами с населением более 200 тыс. человек.По мнению Минпромторга, такой проект может «стать дополнительной мерой по продвижению самолета на внутренний рынок и способствовать подвижности населения».

В ИФК «Коммерсанту» подтвердили, что компания «поддерживает эти предложения и находится в тесном контакте с Red Wings, а к концу апреля планирует представить разработки в правительство».

Ранее феврале СМИ сообщали, что Минобороны России отказалось от приобретения ближнемагистральных SSJ 100, посчитав, что самолеты могут не подойти «по ряду характеристик», однако старые Ту-154 и Ту-134 военное ведомств все же планируется заменить Ту-214 и Ан-148.

Кроме того, сообщалось, что Россия и Иран обсуждают поставки среднемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран.

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