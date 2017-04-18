Срочники из Хакасии отправились служить в Вооружённые силы России

Сегодня 26 парней из Хакасии первыми в этом призыве отправились проходить военную службу. Возле военного комиссариата республики будущих солдат провожали мамы, папы, братья, сестры и, конечно же, девушки.

— Десять новобранцев будут проходить службу в Подмосковном Ашухино в войсках национальной гвардии, — рассказал начальник подготовки призыва граждан на военную службу, полковник Тарас Грабовой. — Шестнадцать парней в синей форме военно-воздушных сил отправятся в Новочеркасск. В каждой команде есть ребята с высшим образованием. С 1 января текущего года, согласно изменением в федеральном законодательстве, отсрочка юношам, получающим средне-специальное образование, предоставляется до получения диплома. До этого отсрочка действовала до достижения двадцатилетнего возраста.

По плану от Хакасии в весенний призыв отправятся в армию 590 парней в возрасте от 18 до 27 лет. Служить им предстоит один год. Команды будут направлены во все военные округа России. Большинство пополнит ряды сухопутных войск. Но будут команды ракетных войск, воздушно-космических сил, внутренних войсках МВД России, ВДВ и военно-морской флот.

На сборном пункте военного комиссариата Хакасии всех срочников повседневной формой одежды (так у нацгвардейцев она полевая, зеленого цвета), сухим пайком и запасом воды на время следования к месту службы, персональными электронными и банковским картами, сим-картами, а также наборами со средствами личной гигиены.

Торжественный митинг у военного комиссариата начался с построения. Под звуки марша знамённая группа внесла государственную реликвию — копию Знамени Победы. Под звуки гимнов России и Хакасии рядовые вытянулись в струнку. Погода тоже как-будто решила сделать новобранцам подарок: серую хмарь сменило яркое солнышко, бушевавший с утра ветер стих. С напутственным словом к парням обратился председатель мобилизационного комитета правительства Хакасии Василий Будылин. Он попросил призывников не забывать о тех подвигах, которые совершили наши ветераны во время Великой Отечественной войны и мужественно служить на благо Родине. Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова, напомнила парням, чтобы те не забывали писать и звонить родным, которые будут их с нетерпением ждать через год. Стойкости и решительности пожелал солдатам военный комиссар Хакасии Виктор Максимчук:

— Сегодня у вас первый день военной службы. С этого момента государство возлагает на вас ответственность — научиться защищать Отечество и быть готовым вновь встать в строй , если это потребуется в будущем. Наша армия стала высокооснащённой, мобильной и соответствующей требованиям времени.

Служить вам будет не всегда просто. Вы обязаны будете выполнять все приказы командира, соблюдать воинский устав. Но убеждён, что вы найдёте силы преодолеть все трудности и сделать так, чтобы мы могли вами гордиться.

После торжественной части призывникам разрешили пообщаться с теми, кто пришёл их проводить. Восемнадцатилетнего сероглазого красавца Алексея Муравлёва из села Пушное Боградского района поочередно обнимали мама, папа, сестра и племянник.

— Сын — наша надежда и опора, — с гордостью отметил его папа Алексей Гаврилович. — С детства он тянулся к технике, выбрал профессию механика-водителя, надеюсь эти навыки ему пригодятся в нацгвардии.

Кареглазый Анатолий Бутаков тоже в числе тех, кто поедет в Подмосковье. Абаканский парнишка имеет кандидатский разряд по боксу, а также отлично владеет приёмами армейского рукопашного боя. В будущем он мечтает сделать карьеру военного.

— Требования к призывникам, которые будут служить в наших войсках высокие, — рассказал заместитель командира батальона по вооружению 21 ордена Жукова бригады оперативного назначения Федеральной службы войск национальной гвардии, капитан Сергей Чекменёв. — Парень должен быть здоров физически и психически, соответствовать по здоровью категории «А», быть целеустремленным, с лидерскими качествами, твёрдым характером. Не иметь судимостей и административных взысканий. По прибытии в часть, ребята пройдут двухнедельный курс молодого бойца, примут присягу и встанут в ряды батальонов национальной гвардии. Им предстоит охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на массовых мероприятиях в Москве и Московской области. Уверен, что все новобранцы из Хакасии отлично справятся с воинскими обязанностями и вернутся домой с новыми знаниями, впечатлениями и целями в жизни.

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