Старшеклассники Хакасии участвуют в чемпионате России по чтению вслух

Победитель республиканского конкурса получит право на участие в зональных состязаниях в Иркутске, а в случае победы — поедет в Москву, где сможет выиграть 300 тысяч рублей.

Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» в Хакасии проводится в рамках XII республиканского Библиофестиваля. В соревновании чтецов в возрасте от 14 до 17 лет примут участие все города и районы республики. Конкурсантам предстоит без подготовки в течение минуты прочесть текст из русской или зарубежной классики. По итогам предварительных раундов три чтеца, набравшие большее количество баллов, выходят в финал и читают «с листа» стихи С.Я. Маршака. Их чтение записывается на видео и выставляется для народного голосования на сайте http://www.biblioring.ru/join для определения участников республиканского полуфинала. Республиканский полуфинал и финал чемпионата «Страница 17» состоится 13 мая в Абакане в Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова. Девять чтецов будут бороться за звание чемпиона Хакасии по чтению вслух. Лучший отправится защищать честь читающей Хакасии на зональном этапе в Иркутске, а в случае победы поедет в Москву сражаться за титул чемпиона России по чтению вслух и главный приз – 300 000 рублей, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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