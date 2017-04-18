Компания Торговый Дом Дело Техники представляет гидродинамические комплексы «Реки России» — принципиально новый продукт на рынке прочистного оборудования, разработанный с учетом потребностей владельцев отелей, ресторанов, офисных центров и других предприятий малого и среднего бизнеса.

Специалисты компании много лет наблюдали за рынками строительной, коммунальной и производственной сфер и, проанализировав расходы своих клиентов на прочистку канализации, поняли, что большинству коммерческих структур гораздо выгоднее иметь собственную надежную прочистную технику, чем пользоваться услугами аварийных служб. Учитывая особенности и потребности таких предприятий и были разработаны гидродинамические комплексы «Реки России».

«Мы разработали две гидродинамические машины, которые закрывают потребности отелей, ресторанов, офисных центров и других относительно небольших коммерческих предприятий и государственных учреждений, причем наши заказчики получают полностью укомплектованный и готовый к работе комплекс, который окупается уже со второго-третьего применения», — рассказывает Дмитрий Шеленков, генеральный директор ООО «ТД Дело Техники».

В разработке «Рек России» участвовали ведущие российские специалисты, продукция была представлена на последних специализированных выставках в Москве, Алма-Ате и Астане, а также в Крыму. Эксперты и потребители оценили комплексы как превосходящие зарубежные и отечественные аналоги, при этом по цене они на 20–30% доступнее других подобных решений.

В 2017 году компания ТД Дело Техники планирует произвести не менее 300 гидродинамических комплексов, а в 2018-м — выйти на международный рынок и, вскоре, стать мировым лидером по производству прочистного оборудования.

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