У Соборной мечети Петербурга арестован таксист-вербовщик ИГ

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По словам осведомленного источника, в Петербурге задержан и арестован водитель крупной таксомоторной фирмы, который знакомился с гражданами у Соборной мечети на Кронверкском проспекте и склонял их к вступлению в ряды террористической группировки «Исламское государство*».

Мужчина 1978 года рождения был задержан в понедельник по месту проживания. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205.1 УК РФ. Подозреваемый арестован, передает «Интерфакс».Напомним, в прошлый вторник в Твери была пресечена деятельность экстремистской ячейки из пяти уроженцев Центральной Азии, вербовавших людей для участия в боевых действиях в составе террористической группировки «Исламское государство*».

Кроме того, 6 апреля ГСУ СК по Петербургу сообщило о задержании восьмого за сутки подозреваемого в вербовке граждан в запрещенные в России террористические организации.

 

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

 

 

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