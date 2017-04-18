В Абакане энергетикам пришлось вырубить полувековые тополя, выросшие над теплосетью

Сибирская генерирующая компания приступила к плановому ремонту на участках тепломагистрали.

На улице Пушкина в границах улиц Островского и Фурманова заменят более 250 метров теплотрассы. Трубопровод не видел ремонта более 40 лет. За это время над теплотрассой выросли раскидистые тополя, поэтому прежде, чем приступить к работам, бригаде Южно-Сибирской теплосетевой компании пришлось расчистить охранную зону теплосети от сухостоя. Ремонт продлится несколько месяцев. Потребителей подключили к горячей воде по временной схеме.

На улице Минусинская сотрудники СГК согласовали с владельцами коммуникаций сроки ремонта. В ближайшее время начнутся земляные работы. Основной фронт ремонтных мероприятий развернется после окончания отопительного сезона и проведения гидравлических испытаний. Нынче Южно-Сибирская теплосетевая компании потратит на ремонт тепловых сетей и котельных в Абакане почти 33 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

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