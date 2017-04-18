В Абакане ежедневно воруют велосипеды

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Накануне в республиканской столице сотрудники угрозыска задержали 24-летнего горожанина, который похитил из подъездов десять транспортных средств.

У молодого человека изъяли пассатижи, при помощи которых он перекусывал замки-тросы. Двухколёсные средства передвижения злоумышленник успел продать прохожим на улице по низкой цене. Часть украденного он сдал в ломбарды.

Всего с начала 2017 года в столице Хакасии зарегистрировано 68 фактов краж велосипедов, половина из них произошла в течение апреля, сообщили в УМВД России по Абакану.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
75, за 0,234