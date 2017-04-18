В Абакане ежедневно воруют велосипеды

Накануне в республиканской столице сотрудники угрозыска задержали 24-летнего горожанина, который похитил из подъездов десять транспортных средств.

У молодого человека изъяли пассатижи, при помощи которых он перекусывал замки-тросы. Двухколёсные средства передвижения злоумышленник успел продать прохожим на улице по низкой цене. Часть украденного он сдал в ломбарды.

Всего с начала 2017 года в столице Хакасии зарегистрировано 68 фактов краж велосипедов, половина из них произошла в течение апреля, сообщили в УМВД России по Абакану.

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