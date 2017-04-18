В Абакане проедет троллейбус здоровья

Пассажирам маршрута № 8 «ДК железнодорожников — Полярная» 20 апреля с 15.30 специалисты расскажут о необходимости вакцинации.

Очередной «Рейс здоровья» приурочен к Всемирной неделе иммунизации, которая проводится ежегодно в последнюю неделю апреля. В салоне троллейбуса специалисты республиканского центра медицинской профилактики и Управления Роспотребнадзора по Хакасии расскажут о том, для чего необходимы профилактические прививки, с какими инфекциями они помогают справиться, как не допустить развития инфекционных заболеваний, где можно поставить прививку. Организаторы ответят на все вопросы граждан, касающиеся вакцинопрофилактики. Все желающие смогут получить информационные листовки по данной тематике, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

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