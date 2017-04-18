В Абакане пройдёт литературная филармония, посвящённая творчеству Бориса Васильева

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

«Остаться человеком в пламени войны» - такое название носит литературная филармония. Зрители услышат военные песни и отрывки из стихотворений военных лет и увидят театральные постановки.

20 апреля в 13:30 в концертном зале детской музыкальной школы № 1 им. А. Кенеля  заработает литературная филармония. Воспитанники и педагоги школы представят известные произведения Бориса Васильева из военной прозы. Прозвучат попурри песен военного времени, романсы.

В программе литературной части — чтение отрывков из произведений Бориса Васильева и стихов поэтов военного времени в исполнении учащихся школ города. Будут и инсценировки из произведений писателя в исполнении артистов театральной студии «Орфей»  Абаканского дворца молодежи, демонстрация фрагментов из фильмов, поставленных по произведениям Бориса Васильева.

Мероприятие построено так, чтобы зритель не оставался пассивным созерцателем, а размышлял, высказывал своё мнение, сопереживал увиденному и услышанному. 

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