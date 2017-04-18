В России предлагают ужесточить наказание мошенникам, которые обманывают пожилых людей

Такое предложение разработали сторонники партии «Единой России». Они уже провели заседания в 69 субъектах страны и придумали. как уберечь пенсионеров от злоумышленников.

"Во-первых, мы предлагаем считать мошеннические действия в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством, а именно: внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс России. Во-вторых, следует обратить внимание на то, что половина мошеннических действий происходит в местах лишения свободы», — заявил сопредседатель центрального координационного совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников».

Также активисты хотят привлечь к борьбе с мошенниками Сбербанк и почту России. Сторонники партии предлагают разработать специальную памятку для операционистов этих организаций. Тогда сотрудники смогут грамотно проконсультировать пенсионеров, когда те снимают крупную сумму денег, и уберечь пожилых от потери средств.

«Мы должны как можно более подробно информировать пожилых людей о новых методах обмана через мобильный телефон или Интернет», — пояснил депутат, подчеркнув необходимость привлечь руководство ФСИН к решению этой проблемы.

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