В Саяногорске за выходные произошло 2 пожара

18.04.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
За прошедшие выходные в Хакасии произошло 7 пожаров. Из них два зарегистрированы в Саяногорске. Первый случился вечером в субботу. В поселке Майна загорелась баня.
На момент прибытия пожарных расчетов внутри строения частично горели потолочное перекрытие и стены, на площади 4 кв. м. По предварительным данным возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации печи. А уже в воскресение в десятом часу вечера пожар случился в Саяногорске, в доме 71 Комсомольского микрорайона. Когда огнеборцы прибыли на место, в одной из квартир было сильное задымление, дверь была открыта, в комнате горели диван и вещи на площади 8 кв. м. Отделение газодымозадиты вывело из горящей квартиры 50 летнего хозяина. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 12 человек. Причину пожара устанавливают дознаватели. Специалисты МЧС просят жителей быть бдительными и строго соблюдать меры пожарной безопасности. А также напоминают, что на территории Хакасии действует особый противопожарный режим

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