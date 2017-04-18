В Хакасии алиментщика-должника выдали ботинки

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мужчина пытался спрятаться от приставов в шкафу, но забыл убрать свои ботинки.

Житель села Бея задолжал по алиментам и скрывался о приставов. В отношении мужчины решался вопрос о возбуждении уголовного дела, однако в отдел должник добровольно не приходил, вот и пришлось дознавателю вынести постановление о принудительном приводе.

Судебный пристав отправился в гости к алиментщику. чтобы доставить его в отделение. Брат должника заявил, что мужчины дома нет.  Сотрудник в форме решил всё-таки осмотреть жилое помещение и заметил у бельевого шкафа мужские ботинки. Пристав заглянул в шкаф и обнаружил там уклониста. Должника всё-таки доставили в Бейский районный отдел судебных приставов, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неуплату алиментов.

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