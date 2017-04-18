В Хакасии сегодня всероссийский диктант пишут более шести тысяч четвероклассников

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

А 20 апреля учащимся четвертых классов предстоит выполнить вторую часть всероссийской проверочной работы по русскому языку.

Сегодня четвероклассники всех школ республики напишут диктант и выполнят два задания по написанному тексту. 20 апреля ребятам предстоит выполнить вторую часть, которая состоит из 12 заданий, в том числе девяти заданий к приведенному в варианте проверочной работы тексту для чтения. Кроме того, ученикам четвертых классов предстоит написать федеральные контрольные по математике и окружающему миру. Кроме этого, сегодня в режиме апробации пятиклассники республики также напишут всероссийскую проверочную работу по русскому языку. Участие в проверочной работе школы принимают по своему желанию, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

 

 

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