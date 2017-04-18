В Хакасии выросло число пожаров

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Огнеборцы Хакасии с начала года потушили 245 бытовых возгораний, за аналогичный период прошлого года — 209.

Только за прошедшую неделю огнеборцы ликвидировали в республике 18 техногенных пожаров, погибших и травмированных нет. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Абакане. С начала года зарегистрирован 131 степной пожар и пал растительности. Все они ликвидированы в день обнаружения. С начала лесопожарного периода зарегистрировано два лесных пожара (годом ранее — один). Напомним, что с 10 апреля по 10 мая в Хакасии введён особый противопожарный режим. Нарушителям за разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора, топку печей, очагов и котельных установок на открытых участках грозят солидные штрафы, сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.

 

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