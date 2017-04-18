В Хакасии женщина-лесничий два раза подставила мужчину, чтобы создать видимость своей работы

В итоге мужчине пришлось дважды заплатить штраф за то, чего он не совершал. Лесничего ждёт суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летней жительницы Ширинского района. Женщина обвиняется в служебном подлоге. На преступление лесничий пошла не корысти ради, а чтобы создать видимость своей активной работы.

По данным следствия, 16 и 24 мая 2016 года лесничий Копьевского участкового лесничества министерства промышленности и природных ресурсов Хакасии создала фиктивную видимость своей профессиональной деятельности. Женщина изготовила два протокола об административном правонарушении в отношении жителя Орджоникидзевского района. В документы сотрудница внесла заведомо ложные сведения, да ещё и подделала подписи мужчины. На основании этих протоколов житель района был дважды незаконно привлечён к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Сельчанину выписали два штрафа в размере 4 000 рублей и 3000 рублей.

Как следует из материалов дела, женщина просто не желала надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности по проведению проверок соблюдения лесного законодательства. Лесничий хотела без особых усилий приукрасить действительное положение дел. Обвиняемая вину в инкриминируемых ей деяниях признала полностью. Её ждёт скамья подсудимых.

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