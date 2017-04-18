Внесен законопроект о лишении гражданства осужденных за терроризм

Лидеры думских фракций внесли законопроект, который предполагает отмену решения о предоставлении российского гражданства осужденным террористам.

Законопроект внесен Владимиром Васильевым от «Единой России», Геннадием Зюгановым от КПРФ, Владимиром Жириновским от ЛДПР и Сергеем Мироновым от «Справедливой России». Документ вносит изменения в статью 22 закона «О гражданстве», передает ТАСС.

«Основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера», - говорится в пояснительной записке к документу.

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