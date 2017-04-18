Внесен законопроект о лишении гражданства осужденных за терроризм

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Лидеры думских фракций внесли законопроект, который предполагает отмену решения о предоставлении российского гражданства осужденным террористам.

Законопроект внесен Владимиром Васильевым от «Единой России», Геннадием Зюгановым от КПРФ, Владимиром Жириновским от ЛДПР и Сергеем Мироновым от «Справедливой России». Документ вносит изменения в статью 22 закона «О гражданстве», передает ТАСС.

 «Основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера», - говорится в пояснительной записке к документу.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,221