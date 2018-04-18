Вскрылись новые детали пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

По мере расследования пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" появляются новые подробности. Накануне стало известно, что все пути эвакуации из здания были заблокированы горючими токсичными предметами.

Неизвестные доселе детали раскрыл директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. "Через пять минут и четыре секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ "Зимняя вишня" все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения - высокотоксичными, с хлористым водородом", - пояснил он.

Также эксперты констатировали, что торгово-развлекательный центр, который сделали из здания кондитерской фабрики, спроектирован таким образом, что его можно сравнить с ловушкой для посетителей в случае ЧС.

Ранее в МЧС назвали предварительную причину возгорания в "Зимней вишне". Пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в проводке светильника над игровой зоной. Он стал плавиться и воспламенил поролон.

Изначально следователи рассматривали две версии: короткое замыкание и умышленный поджог. Однако позже стало ясно, что здание целенаправленно никто не поджигал, а масштабный пожар стал возможен по целому ряду причин.

Напомним, чудовищный по своим последствиям пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" случился в Кемерово 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







