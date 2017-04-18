Женщина в пижаме ограбила 6 банков в США с помощью записок

Причём 5 банков американка умудрилась "обчистить" за 2 часа. Женщина даже не пыталась скрыть своё лицо во время ограблений.

40-летняя Наннетт Луиза Перкинс придумала себе необычное развлечение на уикенд: грабить банки. Женщина подозревается в ограблении 6 финансовых учреждений. Злоумышленница арестована в американском городке Тейлорсвилл (штат Юта), при задержании она не сопротивлялась, а найти подозреваемую полицейским удалось по наводке.

Пять из шести преступлений женщина умудрилась совершить в течение всего двух часов, при этом банки находятся в разных городах. По информации полицейских, Перкинс действовала однотипно — протягивала кассиру в окошко записку с требованием выдать деньги, получала желаемое, а затем скрывалась, передаёт ТАСС.

Интересно, что во время налётов женщина даже не пыталась скрыть своё лицо. А на дело она ходила в пижамных штанах и майке. Некоторые СМИ сообщают, что ни на одной из записей видеонаблюдения из банков не видно оружия в руках Перкинс.

Сколько денег таким способом "заработала" американка, полиция не уточняет. Как пишет ТАСС, Перкинс неоднократно нарушала закон. В 2012-13 годах её судили за мошенничество и воровство кредитных карт, агрессивное поведение и проникновение на частную собственность.

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