Жителей Хакасии ждут на «Сибирском Азимуте»

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С 25 апреля по 2 мая в национальном парке «Шушенский бор» пройдут Всероссийские и Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Сибирский Азимут-2017».

Стать участниками могут все желающие. В спортивном ориентировании традиционно соревнуются жители различных регионов Сибири: Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, республик Тува, Хакасия, Бурятия.

Побороться за медали можно в трёх дисциплинах: спринте, классике и кроссе. Участников разделят на возрастные группы: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки.

«Сибирский Азимут» проводится 11-ый год подряд. Соревнования призваны развивать спортивное ориентирование и пропагандировать здоровый образ жизни. Как отмечают организаторы, навыки передвижения по незнакомой местности с компасом и картой необходимы всем любителям путешествий, поэтому желающих попробовать себя в таком виде спорта ждут на регистрации, которая пройдёт 25 апреля в гостинице «Турист» посёлка  Шушенское 25 апреля.

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