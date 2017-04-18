Жители Хакасии смогут лично встретиться с главным следователем республики

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вячеслав Росщупкин проведёт личный приём по поручению президента России. Записаться на встречу лучше заранее.

4 мая в два часа дня руководитель следственного управления СК России по Хакасии проведёт приём жителей. Встреча состоится пот поручению президента страны.

Записаться на приём и получить какую-либо информацию по организации его проведения можно у исполняющей обязанности руководителя отделения по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления Юлии Федоровой по телефону: 28-82-15 в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00 (за исключением перерыва на обед с 13-00 до 14-00). Запись и консультации будут проводиться до 27 апреля.

Личный приём главного следователя Хакасии пройдёт в приёмной президента России в республике.

 

 

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