Анонс «Закона и порядка»

Троим из нападавших нынче исполнилось всего 16 лет. Подростки обвиняются в разбойных нападениях и грабежах, которые совершили за небольшой промежуток времени в центре города угольщиков.

Самым активным и дерзким участником был 17-летний учащийся горно-строительного техникума, который до окончания следствия заключён под домашний арест.Четверо подозреваемых остаются на свободе под подпиской о невыезде.

«Есть закурить?»

29 сентября минувшего года после уроков в школе семиклассники Белек и Алексей решили провести свободное время со своим приятелем Глебом. Несколько часов подростки находились у него в гостях, потом втроём пошли на стадион, где играли в футбол. Около 20.30 вернулись домой к Глебу — там никого не было (мать юноши находилась у родственницы). И остались у него ночевать.

Парни смотрели телевизор, а около двух часов ночи Глеб предложил всем пойти на улицу. Прогуливаясь по спящему городу, они увидели одинокого мужчину на автобусной остановке. Белек своим друзьям сказал: «Смотрите, вон тело стоит, давайте его побьём».

К незнакомцу первым подошёл Глеб, обратившись с вопросом, не предвещавшим ничего хорошего: «Есть закурить?» Получив отказ, парень неожиданно ударил мужчину кулаком в лицо. Тот пошатнулся и упал на лавочку остановки. К нему сразу же подбежал Белек, ударил ещё и ногой.

Через мгновение мужчина лежал уже на земле, закрываясь руками от нападавших. Подростки продолжали избивать его. Били больно, жестоко — в живот, плечо, спину, по голове...



Полностью материалы читайте в № 72 газеты «Хакасия»

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