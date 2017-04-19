Бутерброд не лезет в рот

Тошнит — не тошнит. Хочется апельсинов. Нет, поп-корн с мёдом. Или хлопочешь на кухне, изощряешься, готовишь себе блюдо, которое давно хотелось.

Но нет, как только стол сервирован, обязательно захочется съесть что-то другое. Идёшь в магазин. Там, охватывая безучастным взглядом прилавки с яствами, понимаешь: воротит от всего. Думаю, такое неаппетитное настроение каждая беременная хотя бы раз испытывала на себе.





Учёные ещё не нашли способ, как бороться с токсикозом во время беременности. Если тошнота достаточно сильная, а будущая мамочка теряет в весе, лечащий врач назначает соответствующие препараты — гепатопротекторы, противорвотные лекарства.

Существует мнение, что определённая еда может вызывать токсикоз. Однако гинекологи женской консультации убеждены, что токсикоз — последствие лишь беременности, а не неправильного рациона.

— Если женщина плохо себя чувствует, аппетит снижается, — убеждена гинеколог женской консультации № 1 республиканского клинического перинатального центра Лусине Дадалян. — В таком состоянии будущие мамочки стараются соблюдать диету. Нельзя исключать из рациона ту еду, которая нравится. Например, если беременной хочется солёного, её никто не остановит. Немного рыбки или маринованных огурцов позволить себе можно.

Если нет заболеваний пищеварительного тракта, токсикоз может быстро закончиться, и во втором триместре женщина будет чувствовать себя намного лучше.

Врачи и учёные-медики давно пытаются развенчать миф о том, что беременная женщина должна есть за двоих. Ей необходимо правильное питание. В женской консультации Абакана есть свой специалист, который при необходимости помогает подбирать пациенткам в положении правильный рацион.

Тучным женщинам рекомендуют белковую диету. Акцент на мясо птицы, нежирный творог и другие продукты с высоким содержанием белка поможет не только контролировать вес будущей мамы во время беременности, но и положительно отразится на здоровье и развитии будущего ребёнка. Традиционно беременным не рекомендуют есть слишком жирную пищу, избегать обилия быстрых углеводов. Под запретом оказываются продукты, содержащие кофеин.

«Как жить без шоколада?! Ведь в нём же гормон радости!» — воскликнут любительницы сладкого. И будут отчасти правы. Небольшой кусочек шоколада позволить себе можно, однако не стоит уминать его плитками.

Есть следует небольшими порциями, но часто. Кроме правильного питания, необходима и терапия витаминами, так как в период беременности женскому организму требуется особая защита. Необходим кальций, а в первом триместре — фолиевая кислота, чтобы избежать патологий у малыша.

Во время беременности могут развиваться и метаболические проблемы. Например, женщина набирает 25 килограммов за девять месяцев, но при этом ребёнок появляется на свет с малым весом. Чтобы исключить подобные проблемы, следует регулярно наблюдаться у гинеколога и не переедать.

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Из меню выпадают суши (рыба ядовита), сыры с плесенью (своей изысканной вонью они обязаны непастеризованному молоку). Мир беременности распадается на вредное и безвредное. (Писательница Мануэла Гретковская).

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