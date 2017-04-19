Центр Абакана будут перекрывать два дня подряд

19 и 20 апреля в центре города перекроют транспортное движение на несколько часов.

Сегодня, 19 апреля, с 9:00 до 13:00 будет перекрыта улица Ивана Ярыгина в границах Советская – Чертыгашева. Также движение на несколько часов закроется и по проспекту Ленина от Ивана Ярыгина до Карла Маркса.

Завтра, 20 апреля, пешеходными станут участки других улиц. Причём временные знаки, ограничивающие движения, появятся с самого утра. С 7:00 до 14:00 будет закрыта для проезда Советская от Карла Маркса до Ивана Ярыгина. Улицу карла Маркса перекроют в границах Советская – Ленина.

Кратковременное ограничение ГИБДД введёт и на улице Щетинкина в границах Пушкина – Ленина. Во сколько именно это случится. не сообщается, но известно, что дорога для транспорта будет закрыта всего на 10 минут.

Напомним, временные ограничения движения на центральных улицах города нужны для проведения репетиций торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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