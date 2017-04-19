Энергия для первого окота

14 апреля энергетики присоединили к электричеству три крестьянско-фермерских хозяйства в Усть-Абаканском районе.

Хозяйства Александра Русина, Павла Балаганского и Владимира Шульги, расположенные в селе Солнечное, плодотворно взаимодействуют. Они вместе добивались электрификации своих КФХ. Ждали электричества около полугода и сейчас очень довольны. Осталось сделать только внутреннюю разводку, и можно отказаться от дорогого генератора. Фермеры занимаются мясным и молочным животноводством. Разводят овец и крупный рогатый скот.

— Мы решили не загружать сетевую компанию и скооперироваться, чтобы годами не ждать подключения, — объяснил Владимир Шульга.

На сегодня в Хакасии электричества не имеют около ста крестьянско-фермерских хозяйств, рассказали в минсельхозпроде Хакасии. Многие ждут «лампочки Ильича» годами. С ПАО «МРСК Сибири» — «Хакас-

энерго» договоры заключили около 70 хозяйств. После того как техприсоединение для КФХ стало льготным, число заявок резко выросло.

— За техподключение хозяева заплатили по 550 рублей, Хакасэнерго же оно обошлось в 700 тысяч рублей. Мы смонтировали подвесной трансформатор, подвели сети, — рассказал заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала МРСК Сибири — Хакасэнерго Сергей Некурящих, который присутствовал при подключении к электросетям фермерских хозяйств.

Техприсоединение даст толчок в развитии трёх хозяйств.

— Наличие электроэнергии позволяет оптимизировать многие процессы, например, навозоудаление, подачу воды в поилки, — радуется Владимир Шульга. — У Александра Петровича Русина, который специализируется на молочном направлении КРС, это автоматические дойки. Ну и подключение к электричеству обеспечит удобства для работников. Сейчас не век лучины, люди должны иметь все необходимые для жизни блага.

Наталья Русина больше радуется за работников, чем за себя:

— Людям не придётся электричество экономить, тот же Новый год с телевизором встретят.

Хозяйство Русиных начиналось с восьми голов крупного рогатого скота, сейчас их чуть менее сотни. В день надаивают до 300 литров молока, сами готовят сметану, творог, сыр и продают на республиканском рынке. Их молодые соседи занимаются преимущественно овцеводством. Прежде в хозяйствах пользовались генераторами, а это дорого и неудобно.

— Электричество имеет основополагающее значение. Генератор ломался, приходилось постоянно подвозить бензин, — делится проблемой Жанна Балаганская. — А скот надо поить каждый день. Подключение электричества — это решение основных наших проблем.

Три соседствующих крестьянско-фермерских хозяйства интересны не только опытом удачного взаимодействия. Главы КФХ представляют новую генерацию «фермеров в белых рубашках». Их семьи на фермах не живут, у всех за животными ухаживают работники. Русины из села Зелёное — ветеринары. А Владимир Шульга так и вовсе — юрист по профессии.

— Санкции и умные люди подсказали, что в овцеводство в Хакасии следует вкладываться, — объяснил Владимир. — Нам это интересно, хотя осваивать азы овцеводства сложно. Сейчас принимаем первый окот, постигаем нюансы содержания овец. У нас есть Александр Петрович Русин, который долгие годы отработал ветеринаром в селе Зелёное. Он подсказывает, помогает. У нас есть работники, которые, наверное, больше нас рады, что произошло техприсоединение хозяйств к электросетям.

Фермеры с высшим образованием к энергетикам претензий за ожидание электричества не имеют.

— У энергетиков проблем не меньше, чем у нас. Подъезжая сюда, вы видели поля, которые по программе главы Хакасии переданы для индивидуального строительства. Это 50 — 60 улиц. На них идёт монтаж электрооборудования. Мы видим, насколько высока нагрузка с учётом этих затратных проектов. И в Хакасэнерго, и в администрации района, и в минсельхозпроде нас принимали, слушали, все нам были рады. Мы не считали себя брошенными.

Не всем так повезло, как троим «солнечным» фермерам. Однако энергетики обещают закрыть очередь сельхозтоваропроизводителей в Хакасии.

— В летний период эта работа, возможно, немного замедлится из-за ремонтной программы. Но к концу года планируем всех присоединить, — заверил Сергей Некурящих.— Мы с министерством сельского хозяйства согласовали график.

Проблема техприсоединения крестьянско-фермерских хозяйств к электросетям настолько серьёзна, что специально для её решения в марте проводилось совещание в правительстве Хакасии под руководством главы республики Виктора Зимина. По итогам была создана рабочая группа по вопросам техприсоединения КФХ к электросетям. Вопрос курируют заместители главы республики Валерий Марков и Иван Вагнер. В состав рабочей группы вошли руководители государственного комитета по тарифам и энергетике, министерства сельского хозяйства и продовольствия и представители филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Хакасэнерго». Задача группы — проанализировать реальную необходимость электроснабжения КФХ, подавших заявку на технологическое присоединение. В итоге будет составлено заключение по каждому хозяйству и сформирован перечень подворий, подключение которых необходимо выполнить в первоочередном порядке.

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