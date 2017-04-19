Ещё один диктант

19.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Избирательная комиссия Республики Хакасия приглашает на «Избирательный диктант».

Тестирование проводится по следующим адресам:
Абакан, пр. Ленина, д. 90 (главный корпус ХГУ имени Н.Ф. Катанова), аудитория 306. Начало 22 апреля в 11.30;
Абакан, пр. Ленина, д. 92/1 (институт истории и права ХГУ имени Н.Ф. Катанова), аудитория 323. Начало 22 апреля в 11.30;
Абакан, ул. Пушкина, д. 190 (училище (техникум) олимпийского резерва), аудитории 305, 306. Начало 22 апреля в 10.15;
Саяногорск, Заводской микрорайон, д. 60 (Саяногорский политехнический колледж), библиотека. Начало 22 апреля в 10.00;
Черногорск, ул. Красных Партизан, д. 30 (Черногорский горно-строительный колледж), читальный зал. Начало 22 апреля в 9.30;
Шира, ул. Школьная, д. 1 (аграрный техникум), актовый зал. Начало 21 апреля в 10.00.

 

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