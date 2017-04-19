Из-за травли в соцсетях лицеист в Париже угрожал одноклассникам топором

17-летний подросток взял своих одноклассников и классного руководителя в заложники, но потом сдался.

В пригороде Парижа Сен-Сен-Дени лицеист взял в заложники одноклассником и классного руководителя. 17-летнему подростку удалось это сделать благодаря подготовке к захвату: парень вооружился топором и ножом. О происшествии сообщает Le Parisien. Юноша с холодным оружием в руках угрожал своим сверстникам расправой, пишет Lenta.ru.

Классный руководитель подростка решила вступить с ним в переговоры. После часовой беседы учителю удалось уговорить молодого человека разоружиться. Подросток задержан полицейскими.

На допросе выяснилось, что на преступление лицеист пошёл из-за обидных комментариев одноклассников на его страницах в соцсетях.

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