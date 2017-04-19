Малина на органике вкуснее

Кажется, вкуснее малины нет ничего в наших сибирских садах. Но не всем удаётся добиться её высокой урожайности. В чём же секрет?

Первое, что влияет на урожайность малины — это её благополучная зимовка. В местах, где выпадает достаточно снега, проблемы зимовки не существует: побеги малины надёжно укрывает снежное одеяло, а если снег лежит долго, то закрывает ягодник не только от морозов, но и от холодных февральских-мартовских ветров.

В местах, где снега мало, хорошая защита малины — её пригибание и присыпка землёй или перегноем. Например, по опыту прошлогодней, достаточно снежной зимы могу сказать, что пригнутые и пришпиленные на зиму побеги почти втрое увеличили количество ягод. Та же малина, которая осталась не пригнутой, плодоносила гораздо беднее.

Другим важным фактором является правильный полив. Растение требует влаги и весной, когда просыпается от зимней спячки, и во время цветения, плодоношения. И получается, что хорошие поливы для ягодника нужны каждый летний месяц. Причём поливать нужно не дождеванием, а под корень.

Третье условие для получения хорошего урожая — питание. В современной специальной литературе даётся много рецептов по уходу за малиной. Многие из них рассчитаны на промышленные посадки и удобрение в основном минеральными веществами. Может быть, такая малина и хороша на вид, и ягоды крупные, но вкуса и сладости у неё не найдёшь. Поэтому опытные садоводы при выращивании малины предпочитают исключительно органику. На перегное, листовом опаде, компосте ягоды всегда вкуснее и слаще.

А ещё малина любит особое мульчирование. В природе в зарослях малинников скапливаются подстилки из веточек, прутиков, старой травы и листьев. Они укрывают землю и, перепревая, питают ягодники. В такой подстилке формируется особая микрофлора, так необходимая малине. И, заметьте, дикие ягодники почти никогда не страдают никакими вирусными и грибковыми заболеваниями.

Поэтому старайтесь целенаправленно создать для малины условия, близкие к природным. Вы удивитесь, насколько это эффективно.

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