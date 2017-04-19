«МегаФон» и MegaLabs представляют систему «умного дома» Life Control

LifeControl – первая законченная система «умного дома» от оператора мобильной связи, доступная домашним пользователям. С ее помощью можно следить за безопасностью квартиры или частного дома, контролировать качество воздуха, предотвращать протечки воды и многое другое.

Центром системы «умного дома» Life Control является 4G-маршрутизатор (8 990 рублей) с поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и беспроводных датчиков, работающих по протоколу ZigBee.

К нему пользователь может подключить следующие дополнительные устройства:

* Умная розетка (1 990 рублей). Позволяет дистанционно включать или выключать электроприборы, сохраняет данные по энергопотреблению и поддерживает создание сценариев.

* Датчик протечки (2 690 рублей). Проводит мониторинг затопления в реальном времени и сообщает обо всех случаях протечки воды.

* Датчик движения (1 550 рублей). Можно поставить на полку или закрепить на стене, угол обзора – 120 градусов.

* Умная лампа (1 550 рублей). Светодиодная лампа позволяет удаленно управлять освещением, включать и выключать свет. Доступен выбор цвета и настойка теплоты освещения.

* Датчик открытия и закрытия (1 490 рублей). Устанавливается на окно или дверь и реагирует на размыкание, за счет встроенных сенсоров.

* Датчик дыма (2 390 рублей). Информирует о задымлении, диапазон действия – 20 м.

* Wi-Fi Камера (3 990 рублей). Обеспечивает бесперебойный стриминг видео и автоматически включает режим записи при обнаружении движения или при громком звуке. Угол обзора – 125 градусов, микрофон, режим ночной съемки.

* Датчик по уходу за растениями (2 690 рублей). Сообщает о влажности почвы, температуре, а также уровне освещенности растений.

* Фитнес-трекер (2 590 рублей). Носится на руке, анализирует физическую активность и сон. Данные показываются в мобильном приложении.

Большинство датчиков работает от стандартной заменяемой батарейки, которая прослужит от 6 до 8 месяцев. В скором времени в систему «умного дома» Life Control войдут гео-трекер с SIM-картой (позволяет определять местоположение ребенка, домашнего животного или автомобиля) и датчик качества воздуха в квартире. Управление «умным домом» может осуществляться как с помощью мобильного приложения (iOS/Android), так и через «личный кабинет» на сайте http://lk.lifecontrol.ru.

«Новый продукт, разработанный MegaLabs, по соотношению “цена/качество” несомненно является лучшим предложением на рынке. Подобные системы находятся в поле интереса всех ведущих мировых операторов. Мы первыми среди российских участников телекоммуникационного рынка запускаем полноценную экосистему “умного дома”. Самый быстрый мобильный интернет от «МегаФона» позволяет задействовать огромное количество сценариев работы системы от получения простых текстовых сообщений о срабатывании датчиков до видеостриминга в высоком качестве», – говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона».

Для пользователей Life Control предусмотрена фиксированная абонентская плата, которая зависит только от числа подключенных датчиков (начнется взимется с 1 июня 2017 г.):

При желании центр «умного дома» Life Control может выступать в качестве обычного Wi-Fi-маршрутизатора. Стоимость доступа в Интернет в этом случае тарифицируется дополнительно согласно тарифам на 3G/4G-интернет.

Посмотреть и приобрести систему «умного дома» Life Control в Абакане можно в салоне «МегаФон» по адресу ул. Некрасова, д. 31а.

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