Мировые звёзды оперной сцены выступят в Хакасии на Сибер Иле

Концерт будет дан на Первомайской площади 3 июля — в День республики.

Напомним, что с 29 июня по 3 июля в Хакасии вот уже в седьмой раз пройдет Международный культурно-туристский форум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил». В Республиканском музейно-культурном центре будет работать несколько интереснейших выставок. Это выставка Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина «У меня хватило ума так глупо прожить жизнь», посвященная 120-летию Фаины Раневской, а также «Великий шелковый путь» - выставка лучших работ Международного Арт-Симпозиума по современному искусству из собрания Елабужского государственного музея-заповедника. 2-3 июля в Хакасии стартует IX Международный эколого-этнический фестиваль «Чир чайаан» и XXIV Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Кроме того, для молодежи в рамках форума впервые пройдет творческий республиканский молодежный фестиваль «ЕВРОЛЕТО. РЕСПУБЛИКА», сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







