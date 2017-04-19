Чтобы использование мотоцикла было комфортным и безопасным, всем водителям необходима подходящая мотоэкипировка. Как правильно ее выбрать? Какие нюансы нужно знать? Советы, представленные ниже, помогут сделать грамотную покупку.

Виды экипировки

Все мототовары из ряда одежды обычно делят на три вида: трековая униформа, дорожная экипировка, а также внедорожный костюм. Первый тип отличается повышенным уровнем защиты. Это сопровождается обязательным внедрением в одежду специальных жестких деталей.



Мотоэкипировка второго типа делает упор на обеспечении комфорта и свободы движений. Комбинезон или куртка со штанами — принципиальной разницы в этом случае нет. Можно обращать внимание на одежду из текстиля. Если говорить о шлеме, то профессионалы советуют приобретать шумоизолирующие модели.



А вот шлемы для внедорожных поездок лучше покупать без визора. Торс следует защищать специальным каркасом, который должен отличаться высоким уровнем жесткости. Для защиты ног нужно присмотреться к ботинкам для мотокросса.

Практические советы

Определив тип необходимой экипировки, можно перейти к подробному рассмотрению отдельных элементов.



Шлем. Он должен быть ярким и заметным, чтобы мотоциклиста реально было разглядеть издалека. Также важно наличие шумоизолирующего слоя и защиты для подбородка. Для новичков более опытные водители советуют приобретать первый шлем с прозрачным визором.



Куртка и штаны. Одежда должна хорошо прилегать к телу, иметь сквозные отверстия для вентиляции и удароустойчивую вставку на спине. Требования к комбинезону аналогичные, однако он больше подходит для профессиональных мотоциклистов.



Боты. Первоочередная задача хороших ботинок — препятствовать залому стопы. Для большего удобства рекомендуют покупать боты на липучках или молниях. Конструкция внешней стороны обуви нужна простая, без излишеств, иначе можно зацепиться ногами за мотоцикл в момент падения.



Перчатки. При падении очень часто первичный удар приходится на внутреннюю часть кистей: здесь должен присутствовать специальный износостойкий слой. Заломы тоже не редкость, поэтому нужна защитная вставка, которая предотвратит травму.



Разумеется, в магазинах есть другие мототовары, например, дождевик или «черепаха», но начинающему байкеру они нужны редко.

Купить мотоэкипировку вы можете в различных розничных точках, однако лучше всего приобретать в интернет-магазинах. Например 98moto.ru осущестляет доставку экипировки для мотоциклистов по всей России, а грамотные консультанты всегда помогут с выбором и подскажут что лучше приобрести.

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