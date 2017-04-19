На рыболовный промысел

В Хакасии определились арендаторы на рыбопромысловые участки.

В январе текущего года на торги было выставлено 19 лотов, каждый из них представляет один рыбопромысловый участок. Четыре участка расположены на Саяно-Шушенском водохранилище в Джойском заливе, остальные — на Красноярском водохранилище (от села Усть-Абакан до Сарагашского залива).

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики сообщили о том, что два лота не были разыграны, так как документацию заявителей конкурсная комиссия признала не соответствующей требованиям аукциона. Большинство лотов выиграли предприниматели, уже занимающиеся рыболовным промыслом. При этом суммы конкурсных предложений оказались достаточно высокими — до 350 тысяч рублей за право пользования участком. В целом по итогам конкурса от арендаторов рыбопромысловых участков в бюджет республики поступило около 1 миллиона 400 тысяч рублей.

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