В советское время субботники проводились вплоть до 1990-х годов. Во внеурочное время люди разбивали газоны, садили деревья, строили детские площадки... В последние годы эта практика вновь возрождается. Нужны ли нам субботники? Или благоустройство территорий — задача исключительно коммунальных служб? Вот что думают по этому поводу наши респонденты.

Игорь МАМОНТОВ, руководитель Хакасского регионального исполкома партии «Единая Россия»:

— Представители нашей партии во всех городах и районах республики принимают в субботниках самое активное участие. На этот раз мы планируем облагородить территорию возле республиканского музейно-культурного центра, приобрести саженцы берёз и высадить их до 1 Мая. Вообще нельзя недооценивать воспитательный фактор субботников: тот, кто наводит чистоту, вряд ли будет, например, бросать пластиковые бутылки или окурки от сигарет мимо урн.

Наталья МИХАЙЛОВА, оператор почтовой связи села Бельтирское Аскизского района:

— Наш небольшой коллектив — начальник, оператор и три почтальона — обязательно находит возможность в преддверии майских праздников благоустроить палисадник почты. К уборке нередко присоединяются и наши соседи-библиотекари. А вообще в нашем селе практика проводить субботники налажена, ни одна организация не остаётся в стороне от благого дела.

Наталья ЗУБАРЕВА, директор благотворительного фонда «Кристалл» в Абакане:

— Традиция наводить порядок весной в родном городе совершенно оправданна. Наш благотворительный фонд вместе с друзьями и партнёрами, всего 160 человек, во вторую субботу апреля помог Абакану стать чище. Совместно с Абаканским парковым хозяйством провели субботник в парке Победы. Прекрасный солнечный день объединил за работой пенсионеров, учащихся политехнического колледжа, волонтёров отряда «Добрыня», служащих воинской части, сотрудников исправительной колонии № 35, предпринимателей. При уборке парка каждый участник субботника мог подкрепиться гречневой кашей с тушёнкой, приготовленной на полевой кухне, и освежиться газировкой.

Алёна ДУБКО, начальник отдела Управления Пенсионного фонда России в Таштыпском районе:

— На субботники собираемся всем коллективом, обычно после рабочего дня в пятницу, и чистим берег реки Таштып, а мусор Таштыпский сельсовет потом централизованно вывозит. Ещё приводим в порядок памятник погибшим воинам. Субботники — дело нужное, самим же приятно жить в чистоте.

Константин ВАСИЛЬЕВ, предприниматель (Абакан):

— Если бы большинство придерживались максимы «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», вполне можно было бы обойтись силами коммунальных служб. К сожалению, люди даже на собственном подворье умудряются создавать бардак. Поэтому актуальность весенних субботников ещё очень долго будет сохраняться.

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