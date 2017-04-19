О пользе мульчи

Для чего нужно мульчирование почвы органикой? Перепревая, органическая мульча отдаёт почве питательные вещества и выделяет при этом большое количество углекислоты, так необходимой растениям для развития.

Помните со школьных уроков ботаники: растения поглощают углекислый газ и азот, а выделяют кислород. Поэтому, на мой взгляд, отходы осенью (растительные остатки, вырезанные ветки) надо не на свалку везти, а складывать в компост. Или использовать для мульчирования.

Под мульчей в любую жару почва остаётся прохладной, в ней конденсируется влага, подпитывая растения. Например, чеснок под слоем мульчи прекрасно себя чувствует и без полива и набирает крупные головки.

Главное условие применения мульчи — чтобы её слой был около 7 — 10 сантиметров. Если он меньше, то никакого толку от него не будет. Поэтому выполотую траву не убираем под метёлку, как делают самые ярые дачники, а раскладываем на грядке. Если травы мало, то лучше замульчировать меньшую площадь, но достаточным слоем.

По такому же принципу действуют и подкормки разными заквасками, в состав которых входят дрожжи: травяные, хлебные, квасные. Попадая в почву, их живые микроорганизмы выделяют углекислый газ, который для всех растений наряду с азотом является питанием.

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