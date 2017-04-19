Паводковая ситуация на реках Хакасии оценивается как стабильная

Подтоплений населённых пунктов, объектов экономики и социального значения не зарегистрировано.

По данным специалистов, ледовый затор на реке Абакан в районе Арбатов (Таштыпский район) начал движение по течению. Уровень воды в районе села Арбаты понизился до 118 см (критическая отметка – 560 см), буквально за сутки упав на 312 сантиметров. В связи со стабилизацией паводковой обстановки на территории Арбатского сельсовета снят режим «Чрезвычайная ситуация». Уровень воды в районе Абазы составляет 165 см (критическая отметка – 470 см). Данные об уровнях воды и складывающейся паводковой ситуации находятся на круглосуточном контроле правительства Хакасии, ответственных министерств и ведомств, оперативных групп, органов местного самоуправления, сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.

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