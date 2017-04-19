Перевернувшийся грузовик на всю ночь перекрыл движение на трассе М-54 Енисей

Неподалеку от Арадана, рядом с рекой Тушканчик, вынужденно ночевали дальнобойщики и пассажиры рейсового автобуса.

Вереница грузовиков и рейсовый автобус сообщением Кызыл-Красноярск всю минувшую ночь провели на трассе М-54 Енисей из-за автомобиля, который, перевернувшись, блокировал проезд. ЧП случилось глубокой ночью, и ситуация усложнялась тем, что Буйбинский перевал все еще полностью заснежен. Ночью здесь также моросил снег. Примечательно, что легковые автомобили могли протиснуться в образовавшуюся на дороге щель, а вот грузовикам не повезло.

Пострадавшие связались с МЧС и дорожниками. Первыми на место прибыли спасатели, дорожники появились в районе 3.00 утра. Как сообщили "Хакасии" очевидцы, пока дорожная служба освобождала проезд, сотрудники МЧС оказывали помощь людям: разъясняли ситуацию, оказывали первую медицинскую помощь. В рейсовом автобусе осмотрели малыша, который с мамой направляется на операцию в Красноярск. Проезд удалось открыть в 5.00.

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