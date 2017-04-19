Перспективу не ждут, её приближают упорным трудом

Градообразующее предприятие, которому ещё совсем недавно грозило банкротство, уверенно выходит из непростого экономического положения. С помощью правительства республики и стратегического партнёра — компании ЕВРАЗ — местные горняки модернизируют технологию добычи, готовят к разработке новые залежи железной руды.

В плюсовой зоне

Увидеть перспективы обновляемого производства, не спустившись в шахту, попросту невозможно. Экскурсию в самые недра знаменитого месторождения железной руды у реки Абакан, разрабатываемого с 50-х годов прошлого века, для нас, журналистов, провели директор ООО «Абазинский рудник» Александр Жуков и главный инженер предприятия Сергей Замятин. Но перед тем, как рассказать о том, что мы увидели на глубине почти 800 метров, наверное, стоит ненадолго вернуться во вчерашний день.

В последние годы рудник и его работники в полной мере испытали на себе весь негатив нестабильной ситуации на отечественном рынке производства металла. Низкие мировые цены на сырьё для его производства, как и на сам готовый металл — объективный тренд, рождённый благодаря крупнейшим китайским и австралийским компаниям. За очень короткий отрезок времени, начиная с середины «нулевых», они в буквальном смысле «перегрели» мировой рынок металла за счёт гигантских объёмов добычи сырья, а также строительства и запуска в производство большого числа металлургических предприятий.

Но сейчас этот рынок немного «остыл», «сжался», биржевые цены на сырьё и металл стали постепенно возвращаться в плюсовую зону, позволяя более уверенно смотреть в завтрашний день горнякам и металлургам, в том числе и российским. К слову, некоторое время назад специалисты предупреждали, что это произойдёт — рынок вновь развернётся. Но отрасли следует выждать какое-то время, необходимо выжить, сохранив при этом имеющийся промышленный потенциал. И вот этот долгожданный момент, кажется, наконец настал.

В настоящее время крупнейшим отечественным производителям металла, в числе которых и ЕВРАЗ, снова нужна руда. Нужно хорошее сырьё, с богатым содержанием железа — такое, как на руднике в Абазе, за что оно всегда и ценилось. Причём такого сырья для производства металла здесь очень много: горняки утверждают, что не вычерпать и за 50 лет.

Перспективы дальнейшего развития рудника в непростое для него время поддержал глава Хакасии Виктор Зимин. Жизнь показала верность такого решения. Абазинская руда по-прежнему востребована. Нужно повышать производительность, внедрять новейшие механизированные технологии, осваивать очередные горизонты, наращивать добычу. Этим как раз и занимается ООО «Абазинский рудник». По словам Александра Жукова, глава республики приложил немало личных усилий для того, чтобы рудник в Абазе выжил и получил реальный вектор роста.

Своими глазами

В здании шахтоуправления прошёл инструктаж по технике безопасности. Затем журналистский десант переоделся в шахтёрскую спецодежду, «вооружился» горняцкими фонариками и комплектами индивидуальных спасателей. Далее, в сопровождении директора и главного инженера, все спустились под землю на шахтном подъёмнике, очутившись на горизонте минус 95 метров. Это почти на глубине существующего месторождения. Однако самый нижний горизонт — 200-й, располагается ещё глубже. Фактически глубина, на которой нам пришлось в итоге оказаться, — 785 метров.

На 95-м горняки сейчас продолжают добычу руды, но на данном горизонте её запасы постепенно иссякают. Сергей Замятин пояснил, что процесс добычи происходит по давно знакомой здешним горнякам, устаревшей технологии. Поднятая на-гора руда обогащается на своей обогатительной фабрике. Потом полученный железный концентрат вагонами отправляется в Кемеровскую область, где проходит дополнительное обогащение и поступает на Новокузнецкий металлургический комбинат компании ЕВРАЗ.

Но для нормального функционирования предприятия руды необходимо добывать и реализовывать в гораздо больших объёмах, поэтому абазинским горнякам нужно продвигаться глубже, на горизонт минус 200 метров. По подсчётам, неосвоенные запасы руды здесь могут составлять десятки миллионов тонн. Александр Жуков рассказал, что этого хватит на стабильную работу предприятия и его коллектива в течение 10 — 15 лет. Затем придётся ещё углубиться в рудное тело, пробив в нём очередной горизонт. И это — ещё минимум на 50 лет работы. Так что перспективы рудника просто огромные. А вместе с ним и перспективы самой Абазы, большая часть населения которой, как известно, — горняки и их семьи.

Начать выработку 200-го горизонта планируется к концу текущего года. В данный момент активно ведётся подготовка к его промышленному освоению, закупается необходимая техника. Александр Жуков уточнил, что в январе прошлого года рудник заключил договор с одним из уральских заводов на поставку конвейера для подачи руды общей стоимостью около 42 миллионов рублей. Это будет эксклюзивный конвейер, изготовленный специально для нужд рудника. Его поставка и установка намечена на лето текущего года. Сейчас горняки заканчивают пробивку технологического тоннеля, ведущего с 95-го горизонта на 200-й, где и будет установлен тот самый конвейер. Попутно с этим ведётся монтаж новой шахтной электроподстанции, обустраивается бункер для опрокидывателя вагонеток. В проходке горных выработок задействовано шесть самоходных электродизельных машин. Осенью на рудник должны быть поставлены ещё девять тяжёлых машин, предназначенных уже для ведения непосредственно добычных работ. Эту технику на свои средства приобретёт ЕВРАЗ.

— Глава республики Виктор Зимин провёл успешные переговоры с руководством ЕВРАЗа, убедив специалистов компании в перспективности совместной работы с нашим предприятием, — сказал Александр Жуков. — Именно поэтому ЕВРАЗ сегодня готов вкладывать в развитие рудника в Абазе немалые собственные средства. Сегодня у меня и у коллектива предприятия только положительные эмоции. Мы делаем одно большое общее дело. И я уверен, что делаем мы его не зря.

Главный инженер Сергей Замятин: основное отличие новой технологии добычи —

применение современной самоходной техники.

Рабочее место бурильщика шпуров Романа Ивлева — кабина финской самоходной

бурильной установки. Современная дизель-электрическая горная техника — это сегодняшний

и завтрашний день рудника в Абазе.

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Прямая речь

— Далеко не всегда мы были уверены в победе, приходилось идти на серьёзный риск, например, принимая решение по переходу рудника под контроль республики, но по-другому было нельзя. И этот риск оправдал себя, потому что сегодня ситуация в корне другая. Проведён тендер на приобретение комплекта оборудования для перехода на новый горизонт добычи руды, наши партнёры увеличили цену на руду. Я искренне поблагодарил за партнёрское отношение руководство компании ЕВРАЗ, они сдержали слово. Теперь только вперёд, мы должны все вместе вытащить предприятие из того положения, в котором оно оказалось, обеспечив коллектив стабильной работой на долгие годы, — сказал Виктор Зимин во время рабочего визита на рудник в конце марта.

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