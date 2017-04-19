Потребитель, отсутствовавший в квартире, может добиться перерасчета по коммунальным услугам

19.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Главные условия - в квартире не установлены приборы учета, хозяин отсутствовал более пяти дней.

 

 

 

Для того, чтобы получить перерасчет, необходимо направить в адрес исполнителя коммунальной услуги заявление с приложением документов, подтверждающих факт временного отсутствия. Это могут быть проездные билеты, справка о нахождении на лечении в стационаре и другое. Заявление подается  до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения потребителя, уточнили в государственной жилищной инспекции Хакасии. Перерасчет платы должен быть произведен в течение пяти рабочих дней.

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