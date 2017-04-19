Предприятия Хакасии на неделю отказались от турникетов

19.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С 17 по 23 апреля в республике проходит всероссийская акция в рамках федерального проекта «Работай в России!».

Школьники и студенты посещают крупные предприятия, например, Саяно-Шушенскую ГЭС, Сорский горно-обогатительный комбинат, Саяногорский алюминиевый завод, Восточно-Бейский разрез. Они знакомятся с востребованными профессиями, следят за рабочим процессом, встречаются с лучшими работниками и ветеранами труда. Работодатели, участвующие в акции «Неделя без турникетов», нацеливают учащихся на производительный труд, укрепляют контакты с вузами, сузами и школами. Все это закладывает прочную основу для формирования кадрового резерва молодых специалистов, сообщили в государственном комитете по занятости населения Хакасии. 

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