Прикрыли продажу «паленки»

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Участковые полиции Саяногорска выявили факт незаконной продажи алкоголя, причем осуществлялась реализация в магазине, где продавали электротовары.Более 10 литров алкогольной продукции изъяли полицейские из магазина «Электрика». Предприниматель незаконно продавал водку, которая в народе называется «Минусинская». Что было добавлено в спиртосодержащую жидкость, сейчас выясняют эксперты. По словам правоохранителей, предприниматель будет привлечен к административной ответственности. Между тем только с начала этого года стражи порядка на территории муниципалитета уже изъяли 379 литров спиртосодержащей продукции, в том числе и 55 литров запрещенного лосьона «Боярышник».







