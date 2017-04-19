Прикрыли продажу «паленки»

19.04.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
Участковые полиции Саяногорска выявили факт незаконной продажи алкоголя, причем осуществлялась реализация в магазине, где продавали электротовары.
Более 10 литров алкогольной продукции изъяли полицейские из магазина «Электрика». Предприниматель незаконно продавал водку, которая в народе называется «Минусинская». Что было добавлено в спиртосодержащую жидкость, сейчас выясняют эксперты. По словам правоохранителей, предприниматель будет привлечен к административной ответственности. Между тем только с начала этого года стражи порядка на территории муниципалитета уже изъяли 379 литров спиртосодержащей продукции, в том числе и 55 литров запрещенного лосьона «Боярышник».

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