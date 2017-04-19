Пропавшие миллионы и пасхальные дары

Больше двух недель длится голодовка участников строительства домов для жителей республики, пострадавших в природных пожарах весной 2015 года. И с каждым днём всё больше приобретает скандальный оттенок.

Напомним, что акция протеста строителей проходит на съёмной квартире в Абакане. На сегодняшний день в ней участвуют пять человек: жительница Кемеровской области Наталья Добровольская и жители Красноярского края Сергей Трушин, Денис Жежель, Максим Леканцев и Светлана Уткина. (До этого голодающих было шесть, но в понедельник, 17 апреля, черногорец Евгений Салтынюк отказался от своего дальнейшего участия в голодовке.) Все участники протестной акции утверждают, что подрядчики недоплатили им деньги за выполненный объём работ. Порядок цифр у всех разный. К примеру, Наталья Добровольская желает получить (конкретно с ООО «Сибстройформат») полтора миллиона рублей, Сергей Трушин — около 180 тысяч рублей, Денис Жежель — 33 тысячи рублей, Максим Леканцев — 212 тысяч рублей.

Отказывающиеся от приёма пищи выдвигают единственное требование — полный и окончательный расчёт. Между тем выясняются интересные подробности происходящего.

Во-первых, сами участники протеста не отрицают того, что не разрешённая до сих пор ситуация с денежными долгами перед ними по сути является спором между самими строителями. Власти свои финансовые обязательства перед участниками стройки давным-давно выполнили. Главная и единственная причина невыплат — запутанные отношения между подрядчиками, субподрядчиками и нанятыми ими работниками. Тем не менее фактический организатор голодовки Наталья Добровольская полагает, что разрешить конфликт между строителями должна именно власть.

Тут, наверное, следует сделать особый акцент на том, что в нашей стране власть по закону не может вмешиваться в пресловутый спор хозяйствующих субъектов. Наталья Добровольская — человек грамотный, и ей вышеприведённое правило прекрасно известно. Но, похоже, всё дело не в понимании, а в принципиальной позиции к происходящему. Тем более что у неё есть опыт проведения аналогичной акции. Она проходила весной прошлого года. Тогда тоже была съёмная абаканская квартира (удовольствие, прямо скажем, не из дешёвых). И был положительный итог: Наталья Добровольская получила от ООО «Сибстройформат» полтора миллиона рублей. Как говорится, «можем повторить»?..

Власти республики, конечно, делали и продолжают делать всё возможное для разрешения подобных конфликтных ситуаций. В 2016 году при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии несколько месяцев действовала рабочая группа: представители различных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных госструктур совместно с участниками стройки буквально по крупицам разбирали каждый случай с невыплатой денег. И помогали решению возникавших проблем, в частности, при обращении строителей в суды. При этом какого-либо давления на бизнес со стороны власти не было и в помине. Кстати говоря, в работе этой группы принимала участие и госпожа Добровольская.

Площадка для мирного урегулирования конфликтной ситуации была предоставлена и в этот раз. Правда, конструктивного диалога пока, увы, не получается. А выходит следующее.

11 апреля в минстрой республики пригласили участников проходящей голодовки и представителей подрядных организаций, чтобы и те и другие вновь попытались как-то договориться между собой по затянувшимся по времени финансовым расчётам. На встречу пришла юрист ООО «Сибстройформат» Наталья Силевко. А вот бастующие строители прибыть на переговоры отказались, сославшись на плохое самочувствие. В тот же день посетить голодающих отправилась съёмочная группа телеканала РТС, но... нашла в пустой квартире лишь одного человека. Оказалось, что остальные протестующие, включая Добровольскую, спокойно ушли по своим делам.

В следующий раз, 13 апреля, такая встреча в минстрое всё же состоялась. На ней присутствовали заместители главы Хакасии Валерий Марков и Николай Попов, заместитель руководителя администрации главы республики Алексей Кисуркин, министр строительства и ЖКХ республики Сергей Можаров, а также уполномоченный по правам человека в РХ Александр Чистотин. На разговор снова пришла Наталья Силевко. Во главе с Натальей Добровольской прибыли, наконец, и протестующие. Встреча заинтересованных сторон, впрочем, оказалась недолгой, закончившись практически сразу после того, как только представители правительства попытались выяснить у инициатора голодовки, почему она так и не рассчиталась с рабочими за счёт ранее полученных ею денег от подрядной организации? Дело в том, что, по имеющимся у юриста ООО «Сибстройформат» документам, Добровольская получила в 2015 — 2016 годах (в ходе стройки и после) около трёх миллионов рублей! Более того, в результате судебных тяжб с подрядчиком гражданка Добровольская даже осталась должна ООО «Сибстройформат» 290 тысяч рублей. Юрист организации пояснила, что если Наталья Добровольская вернёт эти деньги, то их немедленно отдадут другим участникам голодовки.

Последнее обстоятельство очень важно, так как Наталья Добровольская является бывшим работодателем для большинства участников сегодняшней протестной акции. И у них попросту не было бы повода рисковать собственным здоровьем, если бы она вовремя с ними рассчиталась.

Ну а что, спросите вы, ответила на конкретно поставленный вопрос сама Добровольская? В общем и целом — ничего. Она демонстративно покинула встречу, уведя с собой и других протестующих.

Валерий Марков считает, что поведение инициатора проходящей в Абакане голодовки строителей — намеренный шантаж власти с целью решения своих личных проблем. По его словам, ещё до начала акции протеста Наталья Добровольская обращалась в правительство республики с жалобой на то, что её якобы третируют рабочие, которым она не заплатила. Валерий Марков не исключает, что, возможно, это и подтолкнуло её на организацию голодовки.

Р.S. 16 апреля, на православную Пасху, на съёмной квартире (по имеющейся информации, оплачиваемой посуточно в размере одной тысячи рублей) у протестующих строителей побывал начальник управления по внутренней политике администрации главы республики Александр Гретнёв. Он рассказал, что передал участникам акции протеста кулич и куриный бульон. Праздничные дары были приняты и впоследствии употреблены.

Голодовка продолжается. «Хакасия» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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