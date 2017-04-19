Простой ответ к теореме Шагала

...Отчего же, люди летают как птицы. Им даже проще — не прилагая никаких усилий, не махая крыльями, можно парить над землёй, над городом, над миром, и это так правильно и красиво, если внутри тебя — душа, и она — любит. Закон жизни, своеобразная теорема, доказательство которой можно найти практически в каждой работе Марка Шагала.

Любовь. Только она делает нас свободными, позволяя творить, жить, наслаждаться каждым мгновением. Именно это стало откровением выставки «La Bible», открывшейся 14 апреля в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова, предоставившей жителям республики уникальную возможность познакомиться с подлинниками работ самого фантасмагорического художника XX века. Характерно, что открытие состоялось накануне великого праздника всех христиан — Пасхи.

Впрочем, то, что выставка состоялась у нас, в какой-то мере тоже чудо. Просто в графике санкт-петербургской арт-галереи, занимающейся её продвижением, вдруг случилось «окно», и министерству культуры республики очень быстро удалось договориться, что литографии с библейскими сюжетами, подлинные работы великого Шагала будут проэкспонированы в Хакасии. Всё случилось очень быстро — и вот одну из самых значительных графических серий Марка Шагала, его иллюстрации к книге книг, Библии, мы можем увидеть воочию, и это — да! — настоящий культурный шок.

Эмоциональные, яркие, неповторимые, наивно-мудрые работы о прародителях еврейского народа, раскрывающие мир художника, его взгляд на непрекращающийся поиск тайны бытия.

Задуманные молодым Шагалом в то время, когда художник, по его словам, «не видел Библию, а мечтал о ней». Чтобы «увидеть» литературное произведение, ему необходимо было прикоснуться к стоящей за этим произведением живой реальности.

В 1931 году художник путешествует по Палестине, Сирии и Египту. Впечатления от этой поездки, которые он назвал «сильнейшими в своей жизни», послужили импульсом к созданию серии из 105 офортов, и это было лишь началом. В результате за годы работы возник новый обширный цикл библейских иллюстраций, в которых Шагал ведёт зрителей через своё мировосприятие книги бытия, ограничиваясь лаконичными, символическими названиями работ, говорит с ними праздничным и непосредственно-эмоциональным языком красок.

Главное, что сумел передать художник, — это присущее Ветхому Завету парадоксальное сочетание интимной связи человека с божеством и его бесконечной отдалённости от бога как высшего духовного существа.

То есть, опять-таки, любовь к богу понятному, «человеческому» живёт в каждой работе представленной выставки.

То есть, опять-таки, любовь...

...Смотреть на работы великого мастера, разгадывать зашифрованные тайны его «Библейского послания» — нам предоставлена счастливая возможность открыть настоящего Шагала, больше узнать о его творчестве. По большому счёту, знаем мы до обидного мало, и выставка, открывшаяся в Хакасском национальном краеведческом музее, — хорошая возможность исправить это и понять, почему именно Марка Шагала называют сегодня «художником века».

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