Пытливые умы

В Абакане состоялась научно-практическая конференция школьников, посвящённая 155-летию со дня рождения Н.Ф. Катанова.

Более 50 учащихся школ республики представили в ХГУ имени Н.Ф. Катанова свои исследования в области филологии, археологии, языковедения. Лучшими признаны работы Риммы Ачитаевой из Хакасской национальной гимназии, Артёма Саражакова из Усть-Чульской средней школы, Кирилла Рубцова из черногорской школы № 20, Сабрины Бутонаевой, представляющей Лукьяновскую основную школу Алтайского района, и Алины Троневой, учащейся абаканской средней школы № 25.

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