«Ростелеком» представит на КЭФ проект интеллектуального видеонаблюдения для безопасности горожан

ПАО «Ростелеком» совместно с компанией «Ланит-Сибирь» представит в рамках Красноярского экономического форума проект системы интеллектуального видеонаблюдения в городской среде «Безопасный дом».

В его основе – программно-аппаратный комплекс, состоящий из камер наружного наблюдения, сети передачи данных и центра обработки и хранения информации. Проект предполагает размещение камер видеонаблюдения в подъездах (на площадках и в лифтах) и по внешнему периметру многоквартирных домов, в том числе, на детских площадках, парковках, местах входа в подъезд и вывоза мусора. Система может контролировать работу сотрудников и подрядчиков УК, обеспечить сохранность общедомового имущества и территории.

Новизна системы «Безопасный дом» заключается в масштабе проработки ИТ-решения. «Услугой видеонаблюдения пользуются многие УК и ТСЖ, в частности, в краевом центре, – рассказал генеральный директор ООО «Ланит-Сибирь» Петр Кондратьев. – Однако слабое звено этих систем – отсутствие единой информационной базы данных и ограниченные возможности для оперативной обработки информации и аналитики. Представляемый нами проект позволяет не просто фиксировать, но и автоматически анализировать изображение, оценивать важность того или иного события, систематизировать получаемую информацию».

Однако «Безопасный дом», одновременно обслуживая ежедневную деятельность УК и ТСЖ, рассчитан и на более глобальную сферу применения. Оборудованные детекторами движения камеры способны реагировать на несанкционированные действия, появление или отсутствие на месте неподвижных предметов, имеют возможность распознавать лица и номера автомобилей с привязкой ко времени и месту. Это делает систему перспективной в плане поддержания правопорядка и безопасности, а также для борьбы с террористическими угрозами.

Говоря о его социальной значимости, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев отметил: «Проект дает возможность интеграции с инфосистемами правоохранительных органов. Это в перспективе позволит включить городскую территорию в единое информационное пространство с различными уровнями доступа, которое как обслуживает частные интересы жильцов и управляющих компаний, так и поддерживает правопорядок на муниципальном уровне».

ПАО «Ростелеком» рассматривает возможность финансирования проекта за счет собственных инвестиций, что позволит снять единовременную финансовую нагрузку с жителей города. Особенный интерес к этому проекту, актуальному в условиях городской многоэтажной застройки, уже проявили УК и ТСЖ Красноярска, а также представители структур, обеспечивающих безопасность горожан.

На территории Красноярского края проект должен стартовать со столицы региона при участии Красноярского филиала ПАО «Ростелеком». Планируется, что системой «Безопасный дом» в ближайшей перспективе будут оборудованы порядка 1800 домов ГУК «Жилфонд» в 7 районах города.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль - 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”

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