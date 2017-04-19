Счастье — творить добро

В Абаканском пансионате ветеранов открылось геронтологическое отделение.

Это уже второе отделение, в котором под круглосуточным патронажем опытного медперсонала находятся пожилые люди с возрастными психическими отклонениями. Проблема эта год от года становится всё острее, а потому в пансионате приступили к подготовке площадей под третье геронтологическое отделение. В общей сложности здесь будут получать квалифицированный уход до 90 человек.

Абаканский пансионат ветеранов на слуху недаром. Проживают в нём люди преимущественно старшего поколения, а также инвалиды первой и второй групп более молодого возраста. Многие из них в силу обстоятельств остались без поддержки близких. Но заботой и вниманием жители пансионата, а сегодня их 650 (включая отделение в Саяногорске), не обделены. В немалой степени благодаря умелому и грамотному руководству директора, заслуженного врача Российской Федерации, врача высшей категории, майора медицинской службы Владимира Злаказова. Владимир Иванович убеждён, что, делая благо другим, мы сами становимся счастливее. Эту позицию разделяют и его подчинённые: ухаживать за чужими людьми дано лишь самоотверженным и в высшей степени гуманным.

— В прошлом году Абаканский пансионат ветеранов отметил 45-летие, — рассказал Владимир Злаказов корреспондентам газеты «Хакасия». — Юбилейную дату отпраздновали торжественно. Да у нас все календарные праздники проходят весело и задорно. На очереди самый важный — 9 Мая. Сегодня участников Великой Отечественной войны в пансионате уже не осталось. Наша гордость — участники трудового фронта, вдовы, ветераны труда и лица, приравненные к ним. Двенадцать самых стойких, которые могут обслуживать себя самостоятельно, живут в отделении повышенной комфортности. Здесь свой медпункт, небольшая столовая. У каждого ветерана — личная комната.

С 87-летним Прокопием Егоровичем Васильевым мы познакомились в фойе, перехватили ветерана, когда он собрался сходить за чаем. Опрятно одетый, вся грудь в орденах. Тут и медаль «За долголетний доблестный труд», и «Ударник 10-й пятилетки», и юбилейные награды.

— Когда началась война, успел окончить лишь четыре класса, — рассказал Прокопий Егорович. — Отца моего призвали на фронт из села Курганчики Курагинского района. Мы с матерью и старшей сестрой остались в тылу, трудились от зари до зари в колхозе. Сельские дети взрослеют рано. С девяти лет я уже пахал, в войну возил урожай, телеги делал. После Победы работал в колхозе, затем уехал на железную дорогу в Абакан. Был составителем поездов, сопровождал железнодорожный транспорт, трудился главным кондуктором...

Соседка Васильева по секции Валентина Михеева пригласила нас к себе в гости. Чистая, ухоженная комната. На столе предмет особой гордости — письмо с подписью «Москва. Кремль».

— В этом году 14 марта отпраздновала 90-летний юбилей, — рассказала Валентина Александровна. — Вот, посмотрите, лично президент письмо прислал.

Уроженка Шушенского района из деревни Иджинская встретила войну подростком. Семья у родителей Валентины Михеевой была большая — десять детей. Папа Александр Яковлевич и старший брат Пётр с первых дней ушли на фронт добровольцами. Мама с младшими детьми, как и многие односельчанки, трудилась в колхозе. По словам Валентины Александровны, и сено убирать приходилось до кровавых мозолей, и поле вручную перекапывать под картошку. Ухаживала за коровами, овцами, курами. Трудились в колхозе женщины и подростки не покладая рук — всё для фронта, всё для Победы. О себе думали в последнюю очередь. Перебивались чем могли: сбегают ребятишки в лес, принесут домой птичьи яйца, а матушка их с травой смешает, в печке запечёт — и на стол. Была у Михеевых одна тощая коровёнка — да разве на ораву из девяти ребятишек молока хватит? Умаявшись на работе, засыпали с ощущением голода. Только после войны, спустя много лет смогла Валентина наесться вдоволь.

На столике возле окна у деревянного образка Девы Марии тянут вверх «руки» пушистые веточки вербы. Напротив — фотографии внучатых племянников — внуки и правнуки сестры, своих детей у Валентины Александровны не случилось...

На время обеда (салат, суп, второе и компот) ветеранов приглашают в столовую.

— Питание у нас четырёхразовое, за качество и калорийность блюд отвечает диетсестра, — рассказала наш гид по пансионату, организатор культурно-массовых мероприятий Татьяна Унтерберг. — В каждой секции есть своя кухня с холодильником и плитой. Можно и пирожки в духовке испечь, и картошку пожарить. Однако большинство предпочитают питаться в столовых — готовят у нас вкусно. А ещё мы регулярно проводим дни национальной культуры и знакомим наших жителей с историей, в том числе и кулинарной.

Каждый месяц чествуем именинников — и тоже с концертной программой, сдобными сладкими пирогами. Особенно торжественно проводим дни рождения у юбиляров-долгожителей. Надо видеть, как у наших бабулечек и дедулечек сияют глаза, сколько радости от такой простой вещи, как внимание...

В пансионате большой популярностью пользуются библиотеки. Книжный фонд постоянно пополняется современной литературой и классикой. Не пустует и компьютерный класс.

Весной любители садов-огородов начинают высеивать рассаду. У некоторых комнаты превращаются в настоящий цветник. С началом тёплых дней территория возле пансионата превращается в полноценный участок: кабачки, зелень, огурчики-помидорчики — в выборе посадок желающие не ограничены. Каждый хлопочет на своей грядке. Когда плоды поспевают, наши труженицы делают заготовки. Две-три баночки солений приготовить необременительно, зато сколько радости в зимние холода. Но главная наша гордость — оранжерея, где под чутким руководством агронома Анны Бабкиной жители разводят комнатные декоративные растения.

Есть в пансионате свой живой уголок. Натуралисты старшего возраста с азартом разводят декоративных кроликов, хомячков, черепашек, птиц. Подросшее потомство отдают в зоомагазины, а те взамен тоже делают какой-нибудь пушистый или поющий подарок.

Досугу в пансионате уделяют большое внимание. Хочешь — рисуй, хочешь — вяжи или вышивай. Выставки творческих работ проводятся регулярно. В швейной мастерской есть несколько машин — можно и обновку справить. Свой сапожных дел мастер, тоже житель пансионата, набивает каблучки и латает подмётки всем желающим. Разумеется, трудотерапией люди занимаются тогда, когда есть здоровье и настроение. Ослабленным старичкам требуется лишь повышенное внимание и медицинский уход.

— Всем жителям пансиона оказывается бесплатная медицинская помощь, — рассказала заместитель директора по медицинской части Ирина Пискунова. — В штате шесть терапевтов. По вызовам к нам приезжают узкие специалисты — невролог, хирург, окулист, психиатр из Абаканской городской поликлиники. В процедурных кабинетах делаем капельницы, инъекции, а также перевязки. В каждом корпусе — медицинский пост. В геронтологическом отделении круглосуточно дежурят медицинские сёстры. Если есть необходимость, на своей машине скорой помощи в сопровождении медработника доставляем заболевшего в медицинские учреждения города и республики.

Всю стоматологическую помощь оказываем в пансионате. Никаких проблем с лечением, удалением или протезированием зубов. Имеются кабинеты лечебной физкультуры и физио-терапии, кабинет массажа, соляная камера. В каждом корпусе — комнаты психологической разгрузки. В отделении функциональной диагностики делаем кардиограммы, проводим УЗИ-исследования.

Благодаря полномасштабному спектру медицинской помощи, полноценному питанию, насыщенному досугу у нас за последние пять лет выросло число активных долгожителей. Считается, что мужчины живут меньше женщин. Мы эту статистику опровергли: в стенах нашего учреждения условия настолько хороши, что мужчины стали догонять по продолжительности жизни представительниц прекрасного пола. Так что 80 лет для нас не предел.

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