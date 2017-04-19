Сидельцы СИЗО в Абакане не довольны качеством вторых блюд

Уполномоченный по права человека в Хакасии посетил следственный изолятор № 2.





Об этом Александара Чистотина попросили подследственные и их родственники. Двое подследственных, находящихся в СИЗО-2 около трёх месяцев, обратились с просьбой о содействии в предоставлении свидания и телефонных переговоров с близкими родственниками, для чего уполномоченный намерен обратиться к руководителю следственного управления СК России по Хакасии, в чьём производстве находится расследование их уголовных дел. Другим гражданам в ходе беседы были даны юридические консультации об установлении опеки над несовершеннолетними, порядке обжалования приговора суда и обращения в Конституционный Суд РФ. Одному из заявителей потребовались разъяснения о возможном нарушении прав его ребёнка, который остался с другими родственниками, пока родитель будет отбывать длительный срок наказания за торговлю наркотиками, сообщили в аппарате уполномоченного. Две женщины сообщили о недостаточно вкусно приготовляемых вторых блюдах.

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