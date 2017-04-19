Сирота из Саяногорска высудил социальную квартиру

19.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мужчина с 2008 года состоял на учёте в администрации, как нуждающийся в жилье.

Очередь на социальную жилплощадь не продвигалась, поэтому гражданин обратился в прокуратуру. Надзорный орган через суд потребовал обязать администрацию предоставить сироте положенные квадратные метры. Сейчас с мужчиной заключён договор социального найма. Саяногорцу выделили жильё, отвечающее всем установленным санитарно-техническим требованиям, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Хакасии Дарья Михайленко.

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