Стреляли в волка, а попали в косулю: в Хакасии на браконьеров заводят уголовные дела

За 3 месяца 2017 по фактам незаконной охоты на косулю сибирскую и благородного оленя – марала на территории Хакасии возбуждено 7 уголовных дел.

Браконьеры причинили ущерб на миллион рублей. Нередки случаи, когда мужчины, занимаясь законной охотой, поддаются соблазну на отстрел животных и птиц, на которых охота запрещена. Например. с 1 января 2016 года в Аскизском, Бейском, Орджоникидзевском и Таштыпском районах действует запрет на отстрел косули сибирской. Охота на это животное нелегальна до 31 июля 2018 года.

Однако в феврале 2017 года на территории Орджоникидзевского района сотрудники государственного комитета по охране животного мира и окружающий среды задержали 9 человек, которые законно охотились на волка, а параллельно стреляли и в косуль. Убили шесть особей, ущерб составил 440 000 рублей. По данному факту дознаватель отделения МВД России по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело по статье «Незаконная охота». За подобное преступление предусмотрено наказание — до 2 лет лишения свободы.

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