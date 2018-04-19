Сына Путина и Кабаевой раскрыл известный блогер

На протяжении нескольких лет внимание россиян к личной жизни президента России Владимира Путина остается повышенным. Это началось после того, как глава государства официально объявил о разводе с супругой Людмилой. Очень быстро появились слухи по этому поводу.

В первую очередь повышенный интерес наблюдается к информации о том, что Путин ведет тайную личную жизнь, в которой присутствует спортсменка Алина Кабаева. Из источников зарубежной прессы можно сделать вывод, что гимнастка даже родила президенту двоих детей. Официально, конечно же, данные сведения не могут быть подтверждены, так как Кремль полностью закрыт для подобного рода разговоров.

Тем временем новый повод для обсуждений предоставил блогер Рустем Адагамов, который пришел к выводу, что сына Кабаевой и Путина можно было заметить на событиях, приуроченных к празднованию Пасхи. "В тайных кремлевских лабораториях изобретена машина времени: на Пасхальной службе в ХХС был маленький Володя Путин - пришелец из прошлого", - написал Адагамов.

Нужно уточнить, что ребенок присутствовал на службе, которая проходила в столичном Храме Христа Спасителя. Пользователи, в том числе и блогер, разглядели схожесть мальчика с Путиным. Они писали: "Сын?", "Клон", "Клонировали, чтоб вечно правил", "Преемник нашелся. Осталось лет 20 подождать".

Какие-либо официальные комментарии по этому поводу предоставлены не были, поэтому возникают сомнения в правдивости умозаключений Рустема Адагамова.

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