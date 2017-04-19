Участницы «Мисс Абахай 2017» ответят на вопросы об истории Хакасии

Жителей республики приглашают на финал VI национального конкурса красоты «Мисс Абахай 2017». Он состоится 23 апреля в 17:00 в республиканском драматическом театре им. М.Ю.Лермонтова.

Два месяца 14 красавиц-конкурсанток ежедневно репетировали и отрабатывали постановки с привлечением профессиональных хореографов и постановщиков дефиле. Также участницы побывали на мастер-классах и занятиях, которые помогли подготовиться к главному выходу на сцену.

Организаторы отмечают, что VI национальный конкурс красоты «Мисс Абахай 2017» посвящён 310-летнему юбилею вхождения Хакасии в состав России. Это отразится и в самом формате проведения финала: девушки будут демонстрировать не только свой внешний вид и уровень физической подготовки, но и ответят на вопросы, связанные с историей Хакасии.

Программа праздника красоты состоит из нескольких конкурсных этапов: «визитка», творческий конкурс , спортивный выход и выход в вечерних платьях. Для гостей и участниц выступят известные исполнители и хореографические коллективы республики.

Перед финалом конкурса в фойе драматического театра им. М.Ю.Лермонтова состоится этническая ярмарка, на которой лучшие мастера Хакасии представят уникальные товары ручной работы: резные картины, национальные инструменты, обереги, украшения и другие изделия.

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